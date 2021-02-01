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على يد زوجها.. مقتل عارضة أزياء يهزّ لبنان

الضحية الراحلة زينة كنجو

على يد زوجها.. مقتل عارضة أزياء يهزّ لبنان

الزوج القاتل سرق أموال الضحية وسيارتها وحليها

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دبي - العربية.نت

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بخبر مقتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو خنقاً على يد زوجها إبراهيم غزال في منزلهما بمنطقة عين المريسة في العاصمة بيروت، مساء السبت.

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وكشف والد الضحية لوسائل إعلام لبنانية، أن ابنته كانت تتعرض للضرب على يد زوجها، مؤكدا تقديمها دعوى عنف أسري أمام مفرزة بيروت القضائية، موضحاً أن ابنته لم تنفصل عن زوجها، وقبل ارتكاب جريمته تحدثت إلى والدها وكان القاتل إلى جانبها.

وأضاف الأب المكلوم أنه تلقى اتصالا عند منتصف الليل من الشرطة يخبروه بالجريمة، وبأن القاتل فرّ من المكان.

كما تابع الوالد أن الطبيب الشرعي ذكر أن الراحلة تعرضت للخنق على يد زوجها.

ظهرت عليه أعراض الإجرام

أما القاتل، فهو لبناني من طرابلس من سكان بيروت أكبر منها ببضع سنوات، وبعد أشهر من ارتباطهما ظهرت عليه أعراض الإجرام وعندما اشتكت عليه رد بقتلها.

إلى ذلك، ناشد والد زينة القوى الأمنية اللبنانية لمتابعة القضية، مطالباً بالإعدام لقاتل ابنته.

بدورها، كشفت شقيقة زينة في حديث لوسائل إعلام محلية أن زوج أختها القاتل سرق سيارة المغدورة، وأموالها، ومصاغها.

كما تواردت معلومات تفيد بأن الأجهزة الأمنية علمت بالجريمة، من رجل اتصل بها وأعلمها أن هناك من قتل زوجته وتواصل معه طالبا المساعدة للخروج من لبنان، فتحركت فوراً وتأكدت من المعلومات.

إلى ذلك، تعالت أصوات تتحدث عن أن إهمال السلطات أفضى للجريمة، لأن الضحية كانت قدمت شكوى قبل 10 أيام في مخفر الرملة البيضاء دون جدوى.

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