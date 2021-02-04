.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رقصت والجيش خلفها.. وثّقت انقلاب ميانمار دون أن تدري!

انقلاب مدربة
من الفيديو

رقصت والجيش خلفها.. وثّقت انقلاب ميانمار دون أن تدري!

في الفيديو هرعت من خلف المدربة سيارات الدفع الرباعي السوداء إلى نقطة تفتيش أمنية على الطريق المؤدي إلى البرلمان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم تكن تعلم المدربة الرياضية خينغ حنين، أنها وبينما تقوم بتمارينها الرياضية وتصور مقطع فيديو وتنشره على حسابها في فيسبوك، توثّق خلفها انقلاباً عسكرياً غدا حديث العالم خلال الأيام الماضية.

فرنسا تلوح بعقوبات أوروبياً بعد الانقلاب في ميانمار العرب والعالم فرنسا تلوح بعقوبات أوروبياً بعد الانقلاب في ميانمار

فقد سجّلت حنين في مقطع فيديو لحظة الانقلاب العسكري في ميانمار دون أن تدري ما يحدث خلفها، في وقت واصلت فيه تدريباتها الرياضية وهي تشرح ما تقوم به عبر خاصية "اللايف" على ما يبدو.

وفي تلك الأثناء، هرعت من خلفها سيارات الدفع الرباعي السوداء إلى نقطة تفتيش أمنية على الطريق المؤدي إلى البرلمان في العاصمة نايبيداو.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو هذا، الذي أظهر حركات رقص المدربة وألحان الموسيقى بينما كان الانقلاب العسكري قائما خلفها مباشرةً.

وفي الفيديو الكامل، الذي نشرته حنين تسمع سماع صفارات الإنذار بعدما ظهرت آليات الجيش.

انقلاب وإدانات دولية

يذكر أن جيش ميانمار كان استولى على السلطة، قبل أيام، في انقلاب على حكومة أونغ سان سوكي المنتخبة ديمقراطياً والحاصلة على جائزة نوبل للسلام التي اعتُقلت مع زعماء آخرين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في مداهمات خلال الساعات الأولى من الصباح.

فيما قوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانات دولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين.

واحتُجزت الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سوكي، في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت، وأعضاء آخرين في الحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد