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في عيد ميلاده الـ36.. وعد من رونالدو لمحبيه

رونالدو

في عيد ميلاده الـ36.. وعد من رونالدو لمحبيه

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دبي - العربية.نت

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وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة، رسالة لجماهيره بمناسبة عيد ميلاده السادس والثلاثين.

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إلى ذلك، قال رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "36 سنة لا تصدق! يبدو الأمر وكأن كل شيء بدأ بالأمس".

وأضاف "لكن هذه الرحلة مليئة بالفعل بالمغامرات والقصص التي يجب تذكرها.. أول كرة، فريقي الأول، هدفي الأول.. الوقت يمر بسرعة".

وتابع: "من ماديرا إلى لشبونة، ومن لشبونة إلى مانشستر، ومن مانشستر إلى مدريد، ومن مدريد إلى تورينو.. لكن قبل كل شيء، من أعماق قلبي إلى العالم، لقد قدمت كل ما بوسعي، ولم أتراجع أبدا.. لقد حاولت دائما تقديم أفضل نسخة ممكنة مني".

كما أكد "في المقابل، أعطيتموني حبكم وإعجابكم ووجودكم، ودعمكم غير المشروط، لذا لن أتمكن أبدا من أن أشكركم بما فيه الكفاية، لم أكن لأفعل (أي شيء) من دونكم".

وواصل "بينما أحتفل بعيد ميلادي الـ36، والعام الـ20 كلاعب كرة قدم محترف، آسف لأنني لا أستطيع أن أعدكم بـ20 عاما أخرى من هذا، لكن ما يمكنني أن أعدكم به، هو أنه طالما أنا مستمر في العمل، فلن تتلقوا مني أقل من 100%".

وختم رونالدو رسالته قائلا: "أشكركم مرة أخرى على كل دعمكم، وعلى رسائلكم ومبادراتكم الطيبة، خلال هذا اليوم. هذا يعني الكثير بالنسبة لي، ولكم جميعا مكانة خاصة في قلبي".

وأصبح رونالدو مؤخرا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، بوصوله إلى هدفه رقم 763 في مسيرته الكروية، وتخطى بذلك النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، حامل الرقم القياسي السابق.

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