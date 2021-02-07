السرطان يصرع الملاكم الذي اشتهر بهزيمته لمحمد علي كلاي

ليون سبينكس، الملاكم الذي ولد في 1953 بمدينة St.Louis في ولاية "ميسوري" الأميركية، توفي الجمعة ضحية لسرطان بالبروستاتا عانى منه الكثير، فغاب Leon Spinks عن الدنيا، بوجود عدد قليل من أفراد أسرته وأصدقائه من حوله، بسبب قيود "كورونا" المستجد، على حد ما بثته الوكالات.

سبينكس ترك على الأرض أرملة وابنا وحيدا، وملفا حافلا في الملاكمة، فقد لعب 48 مباراة منذ احترافه في 1977 حتى تقاعده في 1995 بعمر 42 سنة، وخلال مسيرته فاز في 26 منها، بينها 14 بالقاضية، وخسر 17 وتعادل في 3 فقط.

الا أن أشهر مبارياته كانت واحدة خاضها في فبراير 1978 ضد بطل العالم بالوزن الثقيل، محمد علي كلاي، ونرى جولتها الأخيرة في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، وفيها هزمه بالنقاط وانتزع منه اللقب، وهي التي جعلته شهيرا. الا أنه عاد وخسر بالنقاط مباراة ثأر مع محمد علي في سبتمبر ذلك العام.

وقبل السرطان، عانى سبينكس في 1990 من فاجعة، فقد كان له ابن ثان اسمه Leon Calvin وكان واعدا أيضا في عالم الملاكمة، وأثناء عودته بالسيارة من منزل صديقته في مدينة "سانت لويس" إلى حيث كان يقيم مع والده، مر في الخامسة والنصف فجرا على جسر بالمدينة، وفجأة اخترقت رأسه رصاصة يبدو أنها كانت طائشة، ففارق الحياة بعمر 19 سنة للحال، وللآن لم يتوصل التحقيق لمعرفة مصدر الرصاصة ومن أطلقها وما السبب.