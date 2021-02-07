.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

توقيف برنامج إذاعي أردني بسبب المتقاعدين العسكريين

توقيف برنامج إذاعي أردني بسبب المتقاعدين العسكريين

المذيع قام بدعوة متقاعد عسكري مريض اتصل به على الهواء بالعمل بدل طلب المساعدة

متابع الغاء المتابعة

عمّان - محمد الطراونة

نشر في: آخر تحديث:

قررت إذاعة "جي. بي. سي" الأردنية وقف البرنامج الصباحي "صوت المواطن" الذي يقدمه الإعلامي محمود الحويان اعتباراً من الاثنين.

وجاء القرار بعد موجة الغضب الكبيرة الذي أشعلها الحويان على مواقع التواصل الاجتماعي، على إثر اتصال هاتفي من متقاعد عسكري أردني يطلب المساعدة، حيث طلب الإعلامي من المتقاعد العمل وعدم اللجوء إلى المساعدة.

وقدّمت إذاعة "جي. بي. سي. راديو" اعتذارها للأردنيين والمتقاعدين العسكريين وجددت التأكيد على أنها "رديف صادق وأمين لمؤسساتنا العسكرية والأمنية"، وأنها "لن تسمح أبداً بالإساءة للمتقاعدين الذين أفنوا زهرات شبابهم في الذود عن حياض الأردن".

وسرعان ما انتقلت موجة الغضب إلى قبة مجلس النواب الأردني، حيث هاجم النائب أسامة العجارمة، الحويان على خلفية الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع متقاعد عسكري.

النائب أسامة العجارمة
النائب أسامة العجارمة

وقال العجارمة في جلسة رقابية الأحد إن "هذا التعدي على المتقاعدين العسكريين إنما هو مساس مباشر بشخص النظام وشخص جلالة الملك وشخص ولي العهد".

إقبال كبير من الصينيين على تطبيق كلوب هاوس الأميركي تفادياً للرقابة تكنولوجيا إقبال كبير من الصينيين على تطبيق كلوب هاوس الأميركي تفادياً للرقابة

ولفت إلى أن هذا الأمر تزامن مع جلوس ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله على طاولة إيجاد الحلول بما يخص المصاعب التي تواجهها هذه الشريحة التي تعتبر "ِشعبا بحد ذاته"، بحسب العجارمة.

وأكد أن "الملك لم يرتد الملابس المدنية بقدر ما يرتدي البزة العسكرية". كما أعرب عن مخاوفه من أن تكون هذه "المناكفات ضد الإرادة العليا" التي تسعى إلى تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين.

ورد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في جوابه على مداخلة النائب أسامة العجارمة، مؤكداً أن "المتقاعدين العسكريين هم في صميم وجدان الملك وولي عهده"، والحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الملك الأردني بعمل كل ما هو ممكن لتكون هذه الشريحة دائماً في طليعة الاهتمام الحكومي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد