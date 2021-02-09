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بالصور.. زواج حلا شيحة ومعز مسعود

بالصور.. زواج حلا شيحة ومعز مسعود
من زواج حلا شيحة ومعز مسعود

بالصور.. زواج حلا شيحة ومعز مسعود

أنهى الثنائي الجدل الذي دار حول علاقتهما منذ أشهر، بعدما أعلنا قبل أشهر عن ارتباطهما

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القاهرة - أحمد الريدي

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بعد أشهر من الشائعات التي طالت الثنائي، احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة والداعية والباحث معز مسعود بعقد قرانهما مساء الاثنين بأحد فنادق القاهرة.

وأنهى الثنائي الجدل الذي دار حول علاقتهما منذ أشهر، بعدما أعلنا قبل أشهر عن ارتباطهما. وقد أسدل الستار رسمياً على الجدل الاثنين بعقد الزواج.

وعبر حسابها الرسمي على "انستغرام" نشرت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور خلال عقد القران الذي أقيم بأحد الفنادق، وسط تواجد عائلتها وعائلة زوجها.

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وعلّقت على الصور كاتبةً: "اليوم الحمدلله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة.. وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

وتلقت بعدها الفنانة العائدة من اعتزال دام لسنوات طويلة، المباركة من قبل زملائها ومحبيها.

وكانت علاقة حلا شيحة بمعز مسعود قد أثارت جدلاً وساعاً، خاصةً وأنه كان قد انفصل قبل فترة عن زوجته الأخيرة الفنانة شيري عادل.

3 صور
3 صور
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