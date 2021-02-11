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شاهد.. محامٍ يتحول إلى قط خلال "محاكمة افتراضية"

عمرها 116 ولم تشعر بكورونا ... و
المحامي القط

شاهد.. محامٍ يتحول إلى قط خلال "محاكمة افتراضية"

انتشار واسع على الشبكات الاجتماعية لمحادثة "محامٍ هرّ" وقاضٍ في تكساس

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واشنطن - فرانس برس

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تعرض محامٍ في تكساس لموقف محرج، عندما ظهرت صورته على شكل هرّ في جلسة استماع عبر الفيديو مع قاضٍ، مما أثار موجة تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتشرت فيها القصة على نطاق واسع.

فخلال جلسة الاستماع عبر تطبيق "زوم" لاجتماعات الفيديو، ظهرت في المربع المخصص للمحامي رود بونتون صورة هرّ بدلاً من صورته، وعندما نبهه القاضي المتعاطف معه، راح يشرح له ما حصل، متحدثاً بلسان الهرّ.

وقال القاضي روي فيرغسون بدايةً "أعتقد أن لديك مرشحاً (أو فلتر) مفعَلاً".

وسأل المحامي بونتون الذي كان صوته ينبعث من صورة قطة بيضاء "هل تسمعني حضرة القاضي؟".

أجاب القاضي "أسمعك، أعتقد أنه فلتر...".

وهزّ الهرّ راسه موافقاً، وقال المحامي بلسان القطّ "إنه كذلك"، متابعاً "لا أعرف كيفية إزالته. لدي مساعدتي هنا، إنها تحاول، لكنني على استعداد لمواصلة الحديث ولو مع هذا الفلتر (...) أنا على ما يرام هنا. لست هراً".

وطمأنه القاضي قائلاً "أستطيع أن أرى ذلك". واعتبر في تغريدة بعد ساعات قليلة أن الحادث أظهر تفاني قطاع العدالة على الرغم من الصعوبات التي أوجدتها جائحة كوفيد-19.

أما المحامي بونتون فقال لعدد من وسائل الإعلام الأميركية "إذا كان بإمكاني أن أجعل البلد يضحك للحظة في هذه الأوقات الصعبة ولو على حسابي (...) فأنا سعيد لذلك".

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