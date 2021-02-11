مسؤولة مصرية تطلق أسماء زوجها وأقاربها على شوارع مدينتها

قررت السلطات المصرية التحقيق في واقعة قيام مسؤولة بمحافظة القليوبية شمال البلاد إطلاق أسماء زوجها وأقاربها على عدد من الشوارع بالمحافظة.

وأعلن اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر بالقليوبية، إحالة مسؤولة بالمدينة للتحقيق، في واقعة قيامها بتسمية شوارع بالمدينة بأسماء زوجها وأقاربها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وأشار إلى أنه فوجئ بانتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن الإدارة الهندسية التي تعمل بها المسؤولة أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع منعا للوساطة والمحسوبية، ولكن عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي، تداولوا الواقعة وأكدوا أنها خالفت ذلك وأطلقت أسماء أقربائها وزوجها بدلا من الأسماء المستحقة، ولذلك تمت إحالة الموضوع للمحافظة للفصل والتحقيق في الواقعة.