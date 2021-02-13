فيديو.. مصري يحطم سيارة طبيب رفض فحص زوجته بالمنزل

واقعة غريبة شهدتها إحدى قرى مدينة الواسطى بمحافظة بني سويف جنوب مصر، حيث حطم مواطن سيارة طبيب رفض الذهاب معه للمنزل لإجراء فحص منزلي لزوجته المريضة.

وسجلت زوجة الطبيب الواقعة بكاميرا هاتفها الجوال لإثبات الحادث، حيث كشفت أن زوجها الطبيب رفعت رمضان اختصاصي الأمراض الباطنية تعرض لاعتداء من مواطن رفض الذهاب معه للمنزل، لإجراء فحص منزلي، كما هدد بتحطيم سيارته ونفذ تهديده بالفعل.

وقالت الزوجة التي تقيم في قرية بني حدير إن المواطن طرق باب منزلها، وطلب ذهاب زوجها الطبيب معه للمنزل لفحص زوجته المريضة، لكنها أخبرته أن زوجها يستعد للذهاب لمستشفى المدينة لتأخره عن موعد عمله، مضيفة أن المواطن لم يقتنع بذلك، وهدد بتحطيم سيارة الزوج إذا لم يذهب معه للمنزل وفوجئت به ينفذ تهديده بالفعل، وحطم السيارة بقطع من الحجارة كانت متواجدة في الشارع.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، بلاغا من مركز شرطة الواسطى شمال بني سويف يفيد بتعرض الطبيب لاعتداء من مواطن يدعى "م.ع" يتهمه بتحطيم سيارته وتحرر محضر حمل رقم 848 إداري الواسطى.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.