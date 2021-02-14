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بعد زواجه بأيام.. وفاة "طبيب الفقراء" بالفيوم بأزمة قلبية

مصر طبيب الغلابة
الطبيب محمد رضوان

بعد زواجه بأيام.. وفاة "طبيب الفقراء" بالفيوم بأزمة قلبية

الطبيب محمد رضوان البالغ من العمر 32 عاماً كان يعالج الفقراء ويقدم خدماته لهم مجاناً

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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صدمة كبيرة تلقاها أهالي قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم في مصر، بعد الإعلان عن وفاة الطبيب الشاب محمد رضوان، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى الفيوم العام.

الصدمة كانت موجعة لسببين، الأول أن الطبيب الشاب كان يعالج الفقراء ويقدم خدماته لهم مجاناً، والثاني أنه توفي بعد زواجه بأيام.

الطبيب محمد رضوان
الطبيب محمد رضوان

وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل، رثى أهالي القرية الطبيب الشاب وأكدوا أنه كان يداوم على فعل الخير وإجراء الفحوصات لغير القادرين مجاناً، فضلا عن قيامه بعمليات التجميل من الحروق والحوادث دون مقابل.

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وأصيب الطبيب الشاب البالغ من العمر 32 عاماً بجلطة خلال إجراء جراحة لأحد المرضى أدت لدخوله في غيبوبة، وتم إدخاله العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكشف زميلان للطبيب أن محمد رضوان كان قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا وتعافى منه.

وعقب الإعلان عن وفاته، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لسرداق عزاء. ونعت نقابة أطباء الفيوم محمد رضوان، فيما عبّر أهالي قريته ومرضاه عن صدمتهم الشديدة لرحيله المفاجئ.

الطبيب محمد رضوان
الطبيب محمد رضوان
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