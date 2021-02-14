ماسك يدعو رئيس دولة عظمى للتواصل.. فمن اختار؟

فيما يبدو أن رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، مازال مستمراً بدعمه لوسائل التواصل الجديدة الناشئة، فبعد تغريدته عن تطبيق سيغنال، دعا ماسك السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل عبر تطبيق Clubhouse.

وكتب ماسك عبر تويتر، بعدما خصص حساب الرئاسة الروسية بالذكر، مخاطبا الرئيس بالإنجليزية: "هل ترغبون في الانضمام إلي لإجراء الحديث في Clubhouse".

ثم أضاف بالروسية: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث معكم".

وتطبيق Clubhouse، مخصص للاتصال الصوتي، ويمكن استخدامه فقط بعد الحصول على دعوة.

كما باتت الشبكة الاجتماعية الجديدة تحظى بشعبية كبيرة مؤخرا، وفيها غرف يمكن للمستخدمين فيها مناقشة مواضيع مختلفة.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

تغريدات تقلب السوق

يذكر أن ماسك كثيراً ما يغير المعايير بمجرد تغريدة عبر تويتر، فقد ارتفع سعر سهم شركة "إيتسي" للتجارة الإلكترونية، وذلك بفضل ما كتبه رئيس شركة "تسلا" حين عبر عن إعجابه بها.

وعبر تويتر، قال إيلون ماسك إنه اشترى من "إيتسي" خوذة تمثل شخصية "مارفن ذي مارتن" الكرتونية، مصنوعة يدويا من الصوف، لكلبه. وأتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: "أحب إيتسي نوعا ما"، ليقفز سهم إيتسي نحو 9% في التداولات الآجلة، قبل افتتاح وول ستريت، قبل أيام.

وكان ماسك قد حثّ تصرف مماثل، متابعيه في تويتر على استخدام تطبيق سيغنال Signal، ليرتفع سهم الشركة آنذاك أيضاً.