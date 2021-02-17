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عمرو أديب يخرج من المستشفى بعد تعرضه لحادث بسيارته

سيارة عمرو أديب بعد الحادثة

عمرو أديب يخرج من المستشفى بعد تعرضه لحادث بسيارته

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دبي - العربية.نت

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نقل الإعلامي المصري، عمرو أديب، إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر الشهيرة، بعد تعرضه لحادث سير على طريق دهشور.

وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أنه بصحة جيدة وهو حالياً في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على إثر ذلك لمُستشفى دار الفؤاد، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادره إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل اسطوانات الغاز، والجميع بحالة صحية طيبة.

وقع الحادث أثناء عودة عمرو أديب، إلى منزله، وسط موجة طقس سيئ تجتاح مصر.

وأكدت "MBC مصر"، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر"، برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب يومياً من الجمعة إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء.

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