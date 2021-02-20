.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كوارث بسبب الوباء.. ليبية تضخ الأوكسجين لوالدها من فمها

من الفيديو

كوارث بسبب الوباء.. ليبية تضخ الأوكسجين لوالدها من فمها

مواطن ليبي: أيعقل أن يموت إنسان بسبب نقص الأكسجين في دولة نفطية وغازية؟!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وجّه مواطنون في مدينة سبها الليبية نداء استغاثة عاجل عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون فيه بإمداد المدينة باللوازم الطبية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد وخصوصاً أنابيب الأكسجين.

الحكومة على نار حامية.. المغرب العربي الأزمة الليبية الحكومة على نار حامية.. "رفض لأي مرشح لا يدخل كل ليبيا"

ويشرح السكان في المقطع، الوضع الكارثي الذي آلت إليه حال المدينة جراء تفشي الوباء، كاشفين أن مواطناً توفي في مركز العزل بسبب نقص الأوكسجين، ليتساءل أحدهم: "هل يعقل ما يحدث!.. أن يموت إنسان بسبب نقص الأكسجين في دولة نفطية وغازية، مضيفاً "اتقوا الله بهالناس".

ثم وجّه آخر نداء للمسؤولين بزيارة المنطقة وتفقد حال الناس، مشدداً على أن الوضع الصحي أضحى كارثياً.

مشهد يفطر القلوب

وشرح ثانٍ مشهداً يفطر القلوب، عن فتاة من المدينة لم تجد حلاً لمساعدة والدها المصاب عندما اشتد عليه المرض وسط نقص الأوكسجين، إلا بضخه من رئتيها، فجلست تنفخ من فمها لتساعد والدها على التنفّس.

كما أظهر الفيديو ذاته، متطوعين يجمعون التبرعات على قارعة الطريق، وسط يأس من حلول أخرى ناجعة.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن المدينة تعاني منذ فترة من نقص حاد في إسطوانات التنفس الصناعي مع تزايد الإصابات.

يشار إلى أن ليبيا قد سجلت حتى اليوم أكثر من 100 ألف إصابة بالوباء، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2061 حالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد