لحمايته من كورونا.. تحذير من الـ"سيلفي" مع هذا الحيوان!

كشفت دراسة جديدة أن قيام السياح بالتقاط صور "سيلفي" مع الغوريلا الجبلية قد يعرّض هذه الفصيلة المهدَّدة بالانقراض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

واطّلع علماء من جامعة "أكسفورد بروكس" بإنجلترا على المئات من المنشورات على تطبيق "إنستغرام" والتي تُظهر صور سيلفي لأشخاص مع حيوانات في شرق أفريقيا، ووجدوا أن معظم السياح كانوا قريبين من قرود الغوريلا الجبلية بما يكفي لنقل الفيروسات والأمراض لهم، بما في ذلك كوفيد 19، وفق ما نقلته "CNN".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة غاسبارد فان هام: "إن خطر انتقال المرض بين الزوار والغوريلا مقلق للغاية"، مضيفاً "من المهم جداً أن نعزز لوائح الرحلات لضمان عدم تعريض حياة هذه الحيوانات للخطر".

لا أقنعة ولا تباعد

كما أشار إلى أنهم نظروا في 858 صورة منشورة على إنستغرام من عام 2013 حتى عام 2019 بعد أن بحثوا عن هذه الصور باستخدام هاشتاغ #gorillatrekking و#gorillatracking.

ووجد العلماء أن 86% من الأشخاص وقفوا على مسافة أقل بكثير من أربعة أمتار من هذه القرود، فيما ظهر 25 شخصاً في الصور وهم يلامسون الغوريلا.

وذكرت الدراسة أن هذا يزيد بشكل مقلق خطر انتقال الفيروسات والأمراض للغوريلا الجبلية المهددة بالانقراض.

من جانبها، قالت ماغدالينا سفينسون، التي شاركت في الدراسة: "لقد وجدنا أيضاً أن السائحين الذين يزورون الغوريلا نادراً ما يرتدون أقنعة الوجه، الأمر الذي يعد كارثة بكل المقاييس".

قريبة من البشر وراثياً

وتابعت: "هذه القرود قريبة منّا وراثياً لدرجة أنها تستطيع تلقي معظم الأمراض المُعدية التي نُصاب بها مثل الإنفلونزا والإيبولا ونزلات البرد".

وأكدت ضرورة ارتداء الأشخاص للكمامات في أثناء التقاط الصور مع قرود الغوريلا الجبلية مع البقاء على بُعد سبعة أمتار على الأقل منها.

هذا ويعيش هذا النوع من الغوريلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية متنزه "فيرونغا الوطني" وأوغندا متنزه "بويندي" الوطني ومتنزه ماغاهينغا غوريلا الوطني ورواندا في حديقة البراكين الوطنية.