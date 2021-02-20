جندي عراقي بلا راتب يناشد.. "فقير لا مأوى لدي"

عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر منتسباً في الجيش العراقي يعمل لأكثر من عام ونصف بلا راتب شهري، يناشد لإيصال صوته بعدما ضاقت به سبل الحياة، أعاد المتحدث الإعلامي باسم الجيش والقوات المسلحة في العراق يحيى رسول، نشر المقطع معلناً الاستجابة لنداء "البطل".

وقال رسول عبر تويتر: "استجبنا لمناشدة هذا المقاتل البطل وسنقابله بداية الأسبوع القادم لحل مشكلته".

وكان المنتسب أحمد راضي جليل المتطوع في صفوف وزارة الدفاع العراقية ضمن اللواء 22 قد ظهر في مقطع فيديو مع أولاده الثلاثة، يناشد قائد الجيش العراقي والمسؤولين والوزراء لحل مشكلته العالقة منذ سنة ونصف، حيث أنه لم يتقاض راتباً طيلة تلك المدة.

وأضاف جليل أنه فقير الحال، لا يملك بيتاً، وعنده 3 أولاد دون مأوى، شارحاً معاناته عند نزول الأمطار.

استجبنا لمناشدة هذا المقاتل البطل وسنقابله بداية الاسبوع القادم لحل مشكلته. https://t.co/6cIGIEEyUW — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 19, 2021

كما طالب المنتسب أصحاب القرار بالنظر في وضعه وتقديم الحلول المناسبة.

وانتشر فيديو المنتسب عبر وسائل التواصل إلى أن وصل إلى المعنيين الذين بدورهم تدبروا الأمر.

يشار إلى أن العراق يعاني منذ فترة من أزمة رواتب مزمنة، خاصة بعدما ألمح مسؤولون عراقيون إلى احتمال حدوث تخفيض كبير آخر في قيمة العملة ليصل سعر الصرف إلى 1600 دينار عراقي لكل دولار، بعد ضغوط من صندوق النقد الدولي.

فمع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع الرواتب.

يذكر أن الموظفين الحكوميين في العراق اعتادوا على تسلم رواتبهم، بدءاً من يوم 15 من كل شهر، وحتى 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية قرابة 50 يوماً.