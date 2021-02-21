.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رانيا يوسف بريئة.. من تهمة ازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

2
رانيا يوسف

رانيا يوسف بريئة.. من تهمة ازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

ذكرت الدعوى أن الفنانة دائماً ما تطل بملابس غير لائقة وتصريحات مثيرة للجدل

متابع الغاء المتابعة

القاهرة-ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

حكمت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد، ببراءة الفنانة المصرية رانيا يوسف في الدعوى القضائية المقامة ضدها في اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح، وذلك خلال ردها على أحد الأسئلة في حوارها مع إحدى القنوات الفضائية العراقية وتصريحاتها المثيرة للجدل حول فرض الحجاب والدين الإسلامي، وقضت المحكمة بتأجيل دعوى أخرى مقامة ضد الفنانة لجلسة 28 من شهر فبراير الحالي.

وقام بعض المحامين من ضمنهم المحامي أشرف فرحات، بتقديم بلاغ ضد رانيا يوسف، وجاء في الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، حيث تطل الفنانة دائماً بملابس غير لائقة وتصريحات مثيرة للجدل، وقد سبق أن تم التحقيق معها في قضية خاصة بإطلالة الفنانة في أحد المهرجانات السينمائية.

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كما طالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتكدير الأمن والسلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد