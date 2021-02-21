رانيا يوسف بريئة.. من تهمة ازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

حكمت محكمة جنح قصر النيل اليوم الأحد، ببراءة الفنانة المصرية رانيا يوسف في الدعوى القضائية المقامة ضدها في اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح، وذلك خلال ردها على أحد الأسئلة في حوارها مع إحدى القنوات الفضائية العراقية وتصريحاتها المثيرة للجدل حول فرض الحجاب والدين الإسلامي، وقضت المحكمة بتأجيل دعوى أخرى مقامة ضد الفنانة لجلسة 28 من شهر فبراير الحالي.

وقام بعض المحامين من ضمنهم المحامي أشرف فرحات، بتقديم بلاغ ضد رانيا يوسف، وجاء في الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، حيث تطل الفنانة دائماً بملابس غير لائقة وتصريحات مثيرة للجدل، وقد سبق أن تم التحقيق معها في قضية خاصة بإطلالة الفنانة في أحد المهرجانات السينمائية.

كما طالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم النت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي ونشر أخبار وبيانات كاذبة والاستهزاء بالثوابت الدينية والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتكدير الأمن والسلم العام والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع.