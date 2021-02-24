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فيديو مؤلم وقاس.. طفل يلقي بنفسه من شرفة منزله بمصر

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فيديو مؤلم وقاس.. طفل يلقي بنفسه من شرفة منزله بمصر

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القاهرة - العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو مؤلم لطفل يبلغ من العمر 13 عاما يلقي بنفسه من شرفة منزله بالطابق الثاني في مدينة بورسعيد شمال البلاد ويسقط بقوة على الأرض.

وكشف الفيديو قيام طفل يدعى "ز م م"، 13 عامًا، بإلقاء نفسه من شرفة منزله في الطابق الثاني بمنطقة عمرو بن العاص حي الزهور ببورسعيد، بعدما صرخ رافضا أي محاولات من المارة والسكان بإثنائه عن تهديده بإلقاء نفسه ليسقط بعدها ويرتطم بالأرض بقوة.

كما قام الأهالي بنقل الطفل إلى مستشفى الزهور، حيث تبين إصابته بكسر في الفقرات القطنية وكسور أخرى بعظام الكتف.

وتم إخطار النيابة التي أمرت باستدعاء أسرة الطفل والمارة وشهود العيان للاستماع لأقوالهم وكشف الملابسات.

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