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السرطان أسقط شعرها.. مذيعة مصرية تصدم الجمهور

مذيعة مصرية
لينا شاكر

السرطان أسقط شعرها.. مذيعة مصرية تصدم الجمهور

المذيعة عانت التجربة 11 عاما خلال إصابة والدتها بالسرطان

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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فاجأت المذيعة المصرية، لينا شاكر، متابعيها بخبر صادم وهو إصابتها بالسرطان، كما نشرت صوراً لها بعد سقوط شعرها معلنة تحديها للمرض اللعين.

وروت المذيعة التي تعمل بقناة "نايل لايف"، على فيسبوك تفاصيل مرضها ونشرت مقاطع مصورة لها بدون شعر، بسببب جلسات العلاج الكيماوي، مؤكدة إجراءها الفحوصات اللازمة التي أثبتت إصابتها بالمرض اللعين.

2 صور
2 صور
قبل إصابتها بالسرطان
قبل إصابتها بالسرطان

وأشارت إلى أنها نشرت الصور بعد أن تجاوزت الأزمة نسبيا، مطالبة متابعيها باستمرار دعمها.

وقالت المذيعة إنها عايشت هذه التجربة لمدة 11 عاماً، وهي فترة معاناة والدتها مع المرض، وعندما قامت بإجراء الفحوصات والتحاليل، تبين إصابتها بالسرطان وأجرت جراحة خطيرة لإزالة الورم، ثم تعاطت العلاج الكيمياوي والإشعاعي.

وذكرت أنها تبلغ من العمر 43 عاما وخضعت لجميع جلسات العلاج الكيمياوي والإشعاعي منذ لحظة إصابتها بالمرض وحتى الآن، مؤكدة أنها رغبت أن تكون مصدر قوة أو إلهام، مشيرة إلى أن المرض ليس نهاية الدنيا، وأن السرطان مثل أي مرض يصيب الجميع وعليهم مقاومته وتحديه.

وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن زملاء المذيعة المصرية تضامنهم معهما، معبرين عن إعجابهم بشجاعتها وقدرتها على تحدي المرض.

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