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واقعة تهز الشارع الجزائري.. شق رأس زوجته بساطور وقطع أصابعها 

ساطور
تعبيرية

واقعة تهز الشارع الجزائري.. شق رأس زوجته بساطور وقطع أصابعها 

الزوج أقدم على توجيه ضربات لرأس الضحية وكتفها اليمنى وقطع أصابع يدها اليمنى بآلة حادة.

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دبي - العربية.نت

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اهتز رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر إثر خبر مروع، حيث أقدم، أمس الأربعاء، زوج يبلغ من العمر 48 سنة من دون أطفال على وضع حد لحياة زوجته 38 سنة بآلة حادة، تتمثل في ساطور فيما لا تزال أسبابها مجهولة.

ووفق ما أوردته صحيفة الخبر وتداولته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صدم سكان إقامة الصنوبر بطريق العيزار بمدينة خنشلة شرق البلاد، عقب تلقيهم خبر إقدام الزوج، على توجيه ضربات لرأس الضحية وكتفها اليمنى وقطع أصابع يدها اليمنى بآلة حادة.

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وهرولت مصالح الشرطة والحماية المدينة إلى عين المكان مباشرة بعد سماع الخبر، لنقل جثة الضحية إلى مستشفى أحمد بن بلة، وفتحت الشرطة العلمية تحقيقاً في الحادثة، التي لا تزال أسبابها مجهولة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجاني يعاني من اضطرابات عصبية، في انتظار أن يصل المحققون إلى دوافع الجريمة.

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