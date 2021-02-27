شاهد.. مذيعة مصرية تضع أحمر شفاه على الهواء تحال للتحقيق

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، برئاسة حسين زين، إحالة فريق عمل نشرة التاسعة التي عُرضت مساء أمس الجمعة، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الرسمي للتحقيق، بسبب قيام مذيعة في النشرة بوضع أحمر شفاه على الهواء.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراع القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وذكرت أنه "انطلاقًا من الثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحترامًا وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات".

وكانت المذيعة أميمة تمام، قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها خلال تقديمها نشرة التاسعة، وهي تضع أحمر شفاه على الهواء أثناء حديث زميلتها في الأستوديو.

وفوجئ المشاهدون بالمذيعة وفي تصرف غريب تمسك بمرآتها الشخصية وتقوم بوضع أحمر شفاه خلال قراءة زميلتها عناوين نشرة الأخبار، ما أثار استنكار وغضب المشاهدين.