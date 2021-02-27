.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد.. مذيعة مصرية تضع أحمر شفاه على الهواء تحال للتحقيق

Capture

شاهد.. مذيعة مصرية تضع أحمر شفاه على الهواء تحال للتحقيق

فوجئ المشاهدون بها وهي تمسك بمرآتها الشخصية وتقوم بوضع أحمر شفاه خلال قراءة زميلتها عناوين النشرة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -العربية نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، برئاسة حسين زين، إحالة فريق عمل نشرة التاسعة التي عُرضت مساء أمس الجمعة، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الرسمي للتحقيق، بسبب قيام مذيعة في النشرة بوضع أحمر شفاه على الهواء.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراع القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وذكرت أنه "انطلاقًا من الثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحترامًا وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات".

وكانت المذيعة أميمة تمام، قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها خلال تقديمها نشرة التاسعة، وهي تضع أحمر شفاه على الهواء أثناء حديث زميلتها في الأستوديو.

وفوجئ المشاهدون بالمذيعة وفي تصرف غريب تمسك بمرآتها الشخصية وتقوم بوضع أحمر شفاه خلال قراءة زميلتها عناوين نشرة الأخبار، ما أثار استنكار وغضب المشاهدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد