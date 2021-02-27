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شاهد امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها

السيارة بعد اقتحام المخبز

شاهد امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها

الحادث نتج عن دوسها على دواسة الوقود بالخطأ بدلاً من الفرامل

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اصطدمت امرأة أميركية، تبلغ من العمر 82 عاما، بأحد المخابز في كاليفتون في نيويورك، عن طريق دوسها على دواسة الوقود بالخطأ.

وأوضحت المصادر أن مواطنين شاهدوا العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ، ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال توم فورد، زوج صاحبة الفرن، إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة، مضيفا أنه كان متواجدا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام.

السيارة بعد اقتحام المخبز
السيارة بعد اقتحام المخبز

وصرح بأن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.

جانب من التلفيات بواجهة المخبز
جانب من التلفيات بواجهة المخبز
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