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شاهد مصريا يطلق النار عشوائيا على المارة بالإسكندرية

مصر جريمة

شاهد مصريا يطلق النار عشوائيا على المارة بالإسكندرية

كان يحمل في اليد الأخرى سلاحا أبيض مهددا به الأهالي

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لندن - العربية.نت 

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قبضت الشرطة في الإسكندرية على رجل وهو يطلق أعيرة نارية من مسدس في شارع البيطاش بحي العجمي مساء اليوم الجمعة، وكان يحمل في اليد الأخرى سلاحا أبيض مهددا به الأهالي، فبث حالة من الفزع بين سكان المنطقة وانتشر خبره مرفقا بفيديو في مواقع التواصل، وفقا لما ورد عنه في عدد من وسائل الإعلام المحلية.

وكشف تحقيق أجرته الشرطة، أن سبب الحادث هو قيام أحد الأشخاص بمعاكسة زوجته، وفور معرفته نزل إلى الشارع ممسكا بسلاح أبيض وآخر ناريا وأطلق الأعيرة النارية على مجموعة من الأشخاص، بينهم مارة بالصدفة.

وقام أحدهم بتصويره بهاتفه المحمول، جاعلا مما صوره فيديو انتشر سريعا في مواقع التواصل، وأيضا في "يوتيوب" فيما نشرت تفاصيل على قلتها في مواقع إعلامية أخرى، ذكرت أن التحقيق معه مستمر للإلمام بالذيول والملابسات.

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