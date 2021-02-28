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قصة مثيرة للدهشة.. أم ترمي أطفالها من الطابق الرابع

أم ترمي أبنائها من شرفة المنزل (صن)

قصة مثيرة للدهشة.. أم ترمي أطفالها من الطابق الرابع

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دبي- العربية.نت

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لم تجد أم تركية طريقة لإنقاذ أبنائها الأربعة إلا برميهم من شرفة منزلها الواقع بالطابق الثالث.

فقد أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تجمهر الناس تحت منزل السيدة التركية، بعدما سمعوا صرخاتها وهي تبكي وتستنجد، في الوقت الذي كانت سحابة دخان كثيف تخرج من بيتها.

وحاول الناس إثناء المرأة على القيام برمي أولادها، فيما سعى بعضهم لالتقاط الأطفال من خلال نشرهم بطانية تحتهم لضمان سقوط آمن لهم.

وقال أحد الشهود: "أولاً، بدأ الدخان الأسود يتصاعد، ثم بدأ الأطفال بالصراخ من النوافذ وفتحنا البطانيات". وتابع: "قامت الأم بإلقاء الأطفال من الطابق الثالث، وتمكّنا من التقاطهم جميعاً".

وبحسب صحيفة محلية، فقد تم نقل الأطفال إلى سيارات الإسعاف بعد سقوطهم على البطانيات، وتم إسعاف الأم كإجراء احترازي، ونهاية القصة كانت سعيدة، إذ نجا أفراد الأسرة من هذا الحريق المهول، وكانت إصاباتهم طفيفة.

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