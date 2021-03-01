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آخر كلماتها عن الموت.. ماذا كتبت أحلام الجريتلي قبل رحيلها؟

أحلام الجريتلي

آخر كلماتها عن الموت.. ماذا كتبت أحلام الجريتلي قبل رحيلها؟

خبر وفاتها صدم الوسط الفني.. هذه آخر كلماتها عبر صفحتها على "فيسبوك"

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دبي - العربية.نت

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شكل خبر وفاة الفنانة المصرية، أحلام الجريتلي، أمس الأحد، صدمة كبيرة لمحبيها وللوسط الفني أيضاً، خصوصا أن الوفاة كانت مفاجئة وبسبب أزمة قلبية.

بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي ثقافة وفن بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، آخر كلمات كتبتها الراحلة قبل وفاتها بأيام عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وقالت "الدنيا دي غريبة يوم فرح ويوم حزن، امبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادي والنهاردة الكل بيعزيني في وفاة محمد زوج أختي المرحومة آمال ووالد وائل وريم سبحان الله، وأهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر في متر".

آخر منشور في حسابها على فيسبوك
آخر منشور في حسابها على فيسبوك

يذكر أن الفنانة الراحلة التي قدمت ما يزيد عن 250 عملا فنيا، كان مسلسلا "لؤلؤ" و"اللعبة" آخر هذه الأعمال، والفنانة الراحلة من أصول شركسية وهي شقيقة الممثلة أنعام الجريتلي.

وعملت الراحلة لسنوات طويلة على خشبة المسرح، وقدمت العديد من الأعمال، وكان لها مشاركات كوميدية في المسلسلات التي شاركت بها واشتهرت من خلالها.

ومن مشاركاتها مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وأحمد زاهر ونور اللبنانية وسلوي عثمان وهو من إخراج محمد سامي.

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