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احبس أنفاسك وشاهد.. سائق ديلفري يلتقط طفلة سقطت من الطابق الـ12

الطفلة ترقد بالمستشفى تعالج من خلع في الفخذ

احبس أنفاسك وشاهد.. سائق ديلفري يلتقط طفلة سقطت من الطابق الـ12

أكد أنه تصرف بشكل غريزي لأن لديه ابنة تبلغ من العمر أيضاً عامين

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العربية.نت

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العناية الإلهية أنقذت طفلة لم تتعد العامين من العمر من موت محقق بعد سقوطها من شرفة منزلها الذي يقع في الطابق الثاني عشر، على ارتفاع 164 قدما.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، أنقذ سائق توصيل طلبات الطفلة، حيث أمسك بها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وكان السائق نغوين نجوك مانه، 31 عاما، جالسا في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية، عندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة.

فأسرع بالخروج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق.

وفي لحظة حاسمة، وبحسب ما أظهرته لقطات فيديو، فقدت الطفلة قبضتها قبل أن تسقط على الأرض من ارتفاع 164 قدما، ولكن بطريقة ما تمكن مانه من الوصول إلى الطفلة التي سقطت على حجره.

وقال مانه لصحيفة محلية: "كنت جالسا في السيارة وأنتظر تسليم بعض متعلقات أحد العملاء في المبنى المقابل عندما سمعت طفلا يبكي، اعتقدت أن الطفل قد وبخ من قبل والديه".

وتابع: "وبعد فترة وجيزة، سمعت أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة، أخرجت رأسي من السيارة ونظرت حولي ورأيت الفتاة تتسلق من الشرفة، قفزت من السيارة على الفور، محاولا إيجاد طرق لتسلق المبنى المجاور، صعدت على سقف يبلغ ارتفاعه مترين للبحث عن وضع مناسب للحصول على الفتاة".

3 صور
3 صور

لكن السقف كان معوجا، وبينما كان مانه يقف عليه، فقد قدمه وفي نفس الوقت فقدت الطفلة الصغيرة قبضتها فجأة وبدأت في السقوط، ليدفع مانه بنفسه إلى الأمام للقبض عليها وبطريقة ما هبطت بشكل مثالي على حضنه.

سائق الديلفري
سائق الديلفري

ولكن عندما عانق مانه الطفلة فرحا، رأى أن الدم يتسرب من فمها، وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الطفلة نقلت إلى مستشفى الأطفال الوطني القريب وعولجت من خلع في الفخذ وفي الوقت نفسه عانى مانه، الذي اعتبروه بطلا، من التواء طفيف في ذراعه.

وأكد مانه أنه تصرف بشكل غريزي لأن لديه ابنة تبلغ من العمر أيضا عامين.

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