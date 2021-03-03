.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت ووكالات

نشر في: آخر تحديث:

قضى 7 طلاب بوليفيين قتلى، أمس الثلاثاء، وجرح 4 آخرون بسقوط طابق في جامعة مدينة El Alto البعيدة في الغرب البوليفي 20 كيلومترا عن العاصمة لاباس، بعد أن انهار سور الطابق الواقي من تدافع من كانوا فيه، وعددهم أكثر من 150 طالبا، أعمارهم بين 21 و23 سنة، فهوى الواحد بعد الآخر إلى مصيرهم المحتوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبحسب فيديو التقط مشاهده أحد الطلاب بهاتفه المحمول، يتضح أن التدافع كان على أشده بين المزدحمين، حين اندلع شجار لا تظهر معالمه في الفيديو، إلا أن الإعلام المحلي ذكر أنه تطور إلى اشتباكات بالأيدي، فلم يقو الدرابزين على الضغط، وانهار فجأة، وسريعا أقبلت فرق الطوارئ والإنقاذ، كما ورجال الإطفاء والشرطة المحلية وحاولوا تقديم المساعدة قدر الإمكان، وتم نقل الطلاب الجرحى إلى مستشفيات مختلفة، بينما لم يتم الكشف عن سبب الشجار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

"نوابكن مش أحسن".. قاضية تهدد بمقاضاة الدولة اللبنانية
"مدرسة وليست حفلة".. تبرّج طالبات يثير جدلاً في مصر

الأكثر قراءة

شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر شاهد انهياراً دموياً لطابق والطلاب يتساقطون واحداً بعد آخر
أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان أنثى من البشر صارعت قرداً قبل 3 ملايين عام ومات الاثنان
"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات
كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء! كورونا واللقاح.. جرعة ثالثة قد تكون من نصيب هؤلاء!
فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد! فنانة سورية شهيرة تتفاخر بتسوّلها لبشار الأسد!

قبل أن تذهب

ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟
ما تداعيات قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية؟

اكتشف المزيد