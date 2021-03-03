 سؤال عن وفاة لاعب الزمالك يثير الغضب.. وزير التعليم المصري يتدخل

أثار سؤال افتراضي عن وفاة لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي المغربي الجنسية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا وكيفية تقسيم ميراثه، في امتحان للفرقة الرابعة لمادة القانون الدولي الخاص بجامعة سوهاج، غضب جماهير نادي الزمالك المصري، بعد أن انتشرت صورة من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهتها، أصدرت جامعة أسيوط بياناً بشأن قيام أحد أساتذة كلية الحقوق المنتدب إلى جامعة سوهاج بوضع امتحان للفرقة الرابعة لمادة القانون الدولي الخاص يتضمن سؤالا افتراضيا عن وفاة لاعب الزمالك أشرف بن شرقي.

كما أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تؤكد تمسكها بالأعراف والنظم الجامعية، والتي تنص على أهمية الحفاظ على جدية وانضباط ورق الأسئلة الموضوعة في مختلف الكليات، ورفض استخدام الشخصيات العامة أو المساس بأسمائهم في وضع الامتحانات بغرض جذب الانتباه أو إثارة البلبلة.



وقامت إدارة جامعة أسيوط بإحالة تلك الواقعة إلى التحقيق فور وصول شكوى رسمية من جامعة سوهاج لتقدير حجم المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بشأن مرتكبها.



أشرف بن شرقي

ومن جهته وجه د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، بإحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن، وذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذي أداه طلاب الفرقة الرابعة، الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.

هذا وقد أجرى الوزير اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بالامتحان، وأعرب له عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.