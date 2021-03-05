محمد رمضان و"مضيفة حنينة"..فيديو على طائرة يثير جدلا

يعود الفنان المصري محمد رمضان ثانية لإثارة الجدل بعد نشره مقطع فيديو من داخل طائرة خاصة لمضيفة طيران، معيدا إلى الأذهان حادثة الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وظهر الممثل الشهير في مقطع نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو نائم على أريكة في الطائرة بعدما جهزت له مضيفة جوية المكان، معلقاً: "المضيفة الحنينة رزق".

وأثار هذا المقطع استياء عدد كبير من جمهوره، موجهين له اتهامات بانتهاك خصوصية المضيفة التي تمارس عملها من خلال تصويرها ونشر الفيديو، كما تساءل آخرون عن سبب تكرار أخطائه خصوصا أن قضيته الأخيرة ما زالت أمام القضاء المصري حتى الساعة.

فيما اتهمه البعض الآخر بالتباهي، كحديثي النعمة.

يذكر أن بطل مسلسل "البرنس"، كان أثار الجدل في وقت سابق، عبر نشر فيديو له من داخل "قمرة" الطائرة، إلى جانب قائد الرحلة أبو اليسر، ليشارك متابعيه تجربته الأولى في قيادة الطائرات من القاهرة إلى الرياض .

ما دفع قائد الرحلة لاحقا إلى مطالبته بتعويض يقدر بمبلغ 25 مليون جنيه مصري عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، إلا أن المحكمة أجلت القضية إلى جلسة 10 مارس الجاري ، لإعادة إعلان الممثل للمثول أمامها وسماع أقواله قبل الفصل في الدعوى.

يذكر أن وزارة الطيران المصرية، أ صدرت تعليماتها إلى سلطة الطيران المدني بإلغاء رخصة الطيار أشرف أبو اليسر وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.