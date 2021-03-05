بسبب حلمه البسيط.. تحول من عامل نظافة لنجم في "تيك توك"

لم يرضَ عامل نظافة فرنسي أن يستكين لعدم مبالاة الناس، ويصمت على سلوكياتهم الخاطئة في تلويث البيئة، ورميهم القمامة دون أن يشعروا بأي ذنب، بل بادر إلى تغيير الواقع السلبي من حوله عبر منصة التيك توك، وبدأ بتصوير فيديوهات توعوية حول مخاطر رمي القمامة.

"ضعوا نفاياتكم في صندوق قمامة"

واشتهر لودوفيك فرنسيسشت الرجل البالغ من العمر 45 عاما في فرنسا بمقاطع فيديو وهو يجمع أكواما من القمامة، ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس للحفاظ على الكوكب نظيفا.

وعبر منصته على تيك توك يؤكد على رسالته التي مفادها "ضعوا نفاياتكم في صندوق قمامة". كما قال في مقابلة مع رويترز، الخميس، "حلمي بسيط..كوكب نظيف".

يذكر أن عدد متابعيه قد وصل لـ 59 ألف فرد، وجمع 608 آلاف "إعجاب"، وبلغ عدد مشاهدات بعض مقاطعه المصورة مئات الآلاف.

وخلال عمله في حي (لِيال) بوسط باريس توقف شاب عن تناول وجبته السريعة ليسأله "هل أنت رجل التيك توك؟".



يعمل منذ عمر السابعة

إلى ذلك، قال عامل النظافة إنه كان يجمع أعقاب السجائر من حديقة الأسرة، والحقائب الورقية من الشارع منذ كان في السابعة، وأضاف أنه يعمل سبع ساعات يوميا ويحصل على راتب قدره نحو 1500 يورو (1789 دولارا) شهريا بعد استقطاع الضرائب.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية قد حظرت تناول الأطعمة والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي في ظل قيود مكافحة الكورونا مما يدفع الناس لشراء الوجبات الجاهزة، وهو ما أدى إلى زيادة القمامة في الشوارع والمزيد من العمل من جانب عمال النظافة.