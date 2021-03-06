رضاعات أطفال بالقهوة تثير الجدل.. واقتصادية دبي ترد

بعدما أثار انتشار صور لرضاعات أطفال تحوي مشروب القهوة، الكثير من الجدل في الإمارات، خرجت اقتصادية دبي، السبت، لتنهي الجدل وتمنع ذلك.

وغردت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة "اقتصادية دبي تمنع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال للحد من انتشار كوفيد ولكونه مخالفاً للعادات والتقاليد".

وقد قامت فرق التفتيش باقتصادية دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللاضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها . — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021

كما أوضحت أن فرق التفتيش قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللأضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها.

ووجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي المقاهي بمنع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال، وذلك بعد أن تبين بأن رواد المقاهي هم من يقومون بجلب الرضاعات للمقاهي لتعبئتها بالقهوة والمشروبات الباردة والساخنة مما قد يكون سبباً في انتشار فيروس كوفيد 19.

يأتي ذلك، بعد أن تداولت صورة عبر تطبيق "سناب شات" لسيدة جلبت رضاعات أطفالها لتعبئتها بمشروب ساخن وكتبت تعليق "أطفال آخر زمن"، ليتم تداول الصورة بشكل كبير، محدثة الكثير من الضجة بسبب رفض الكثيرين للفكرة.

وبعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي الصورة قامت بعض المقاهي باستخدام الفكرة للترويج لمشروباتها، فيما أعلنت مقاهٍ أخرى عبر صفحاتها أنها لا تقدم سوى الأكواب فقط ولا رضاعات لديها.