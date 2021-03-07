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فيديو .. إنقاذ مصرية حاولت الانتحار أسفل قطار بالصعيد

فيديو .. إنقاذ مصرية حاولت الانتحار أسفل قطار بالصعيد

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القاهرة - العربية.نت 

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تكمن أهالي مدينة مصرية من إنقاذ سيدة حاولت الانتحار، أسفل قطار في محافظة قنا جنوب البلاد.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، بلاغا بقيام منال.م.ع، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة في مدينة أبوتشت بمحاولة الانتحار، بعد تناولها مبيد حشري وإلقاء نفسها على شريط السكة الحديد قبل قدوم أحد القطارات.

وكشفت تحريات الأمن أن السيدة كانت متغيبة عن منزلها، وعادت إلى قريتها أمس السبت، ثم حاولت الهروب مرة أخرى، وتناولت مبيدا حشريا وألقت بنفسها على شريط السكة الحديد في محاولة منها للانتحار.

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وكشفت التحقيقات أن الأهالي والمارة انتبهوا لوجودها على قضبان السكك الحديدية قبل قدوم القطار رقم 983 "أسوان - القاهرة" في نطاق محطة أبو تشت، وأشاروا لقائد قطار ومساعده، بوجودها حيث تمكنا من إيقاف القطار قبل دهسها.

تم نقل السيدة للمستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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