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خرائط غوغل تفضح المستور.. صورة غير متوقعة لفتاة بالشارع!

خرائط غوغل تفضح المستور

خرائط غوغل تفضح المستور.. صورة غير متوقعة لفتاة بالشارع!

أظهرت صورة التقطتها خدمة رسم الخرائط على الإنترنت الفتاة وهي تتعثر بشكل محرج

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خرائط "غوغل" قد تكون مخصصة للاستخدام كأداة جغرافية، إلا أنها أيضا تعتبر مصدرا لاقتناص الصور المثيرة التي تجلب اهتمام المشاهدين.

وغالبا ما يظهر التجول الافتراضي في خرائط "غوغل" الأشخاص أثناء ممارسة حياتهم اليومية، في حين أن معظم المشاهد عادية إلى حد ما، إلا أن البعض منها يترك المشاهدين في حالة من الصدمة أو الضحك أو الرعب، مثلما حصل مع فتاة التقطها رادار "غوغل" في لحظة غير لطيفة على الإطلاق.

الفتاة أثناء سقوطها
الفتاة أثناء سقوطها

وأظهرت صورة التقطتها خدمة رسم الخرائط على الإنترنت هذه الفتاة وهي تتعثر بشكل محرج، ومن المثير للإعجاب أن كاميرا "غوغل" اختارت التوقيت المناسب تماما لالتقاط الصورة، فتم تجميدها في الوقت المناسب حين كانت الفتاة على وشك السقوط على وجهها.

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ويمكن رؤية لوح تزلج خلف الفتاة، مما يدفع المشاهد إلى افتراض أن اللعبة قد أدت إلى سقوطها.

يبدو أن السقوط سيئ بشكل خاص، لأن الفتاة ترتدي فقط قميصا وسروالا قصيرا، وبما أن ركبتها كانت عارية فتوقعوا الألم الذي أحست به حين لامست الأرض أثناء السقوط.

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