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"أجب عن سؤال تمنيته".. أستاذ مصري حاول المساعدة فتورط

ورقة الامتحان المتداولة
ورقة الامتحان المتداولة

"أجب عن سؤال تمنيته".. أستاذ مصري حاول المساعدة فتورط

إدارة الجامعة منعت الأستاذ من تصحيح المادة

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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أحال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي في مصر، مدرساً بكلية الهندسة للتحقيق بسبب مخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات.

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في التفاصيل، قرر رئيس الجامعة إحالة الدكتور علاء وزيري للتحقيق، لوضعه سؤالا في امتحان مادة "مقاومة وتكنولوجيا" بعنوان "اختر سؤالا كنت تتمنى وجوده في الامتحان وأجب عليه".

كما تمت إحالة الأمر للشؤون القانونية لعدم الالتزام بالأطر العلمية في وضع أسئلة الامتحانات، وأكد رئيس الجامعة أنه سوف يتم إخطار عميد الكلية لتشكيل لجنة لتصحيح الورقة الامتحانية، بعد منع الأستاذ الجامعي من تصحيح المادة.

بسبب كورونا

من جانبه، قال الدكتور علاء وزيري واضع السؤال في الامتحان، إنه وضع السؤال مراعاة لظروف الطلاب بسبب تفشي كورونا، وانقطاعهم عن الدراسة لفترة طويلة، مؤكدا أن ردود أفعال الطلاب جاءت إيجابية.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل كانوا تداولوا ورقة امتحان للمادة المذكورة، تتضمن نمط سؤال غير مألوف خصصت له 15 درجة.

فيما تفاوت التعليقات بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.

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