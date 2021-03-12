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مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

السيدة زينب حين استقبلها السيسي

مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر

تبرعت قبل سنوات بأغلى ما كانت تملكه، وهو قرط ذهبي لصندوق "تحيا مصر"

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مسنة مصرية كفيفة وافتها المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 98 عاما.

أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل...

Posted by ‎AbdelFattah Elsisi - عبد الفتاح السيسي‎ on Friday, March 12, 2021

وفي تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل، نعى السيسي السيدة زينب مصطفى، وقال "إن هذه السيدة الفاضلة ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر".

وأضاف قائلا: "رحم الله السيدة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

السيدة زينب يرحمها الله
السيدة زينب يرحمها الله

وكانت المسنة المصرية قد تبرعت قبل سنوات بأغلى ما كانت تملكه، وهو قرط ذهبي لصندوق "تحيا مصر"، واستقبلها الرئيس السيسي، وكرمها وأمر أن تؤدي فريضة الحج على نفقته الشخصية.

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