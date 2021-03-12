"التواصل" يحتفل بحنان أشهر مطربة بوب بعد غياب لفترة طويلة

تابعت مواقع التواصل الاجتماعي لقاء المطربة حنان ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" سبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة.

وقالت: "ابنتي أميرة عندما بلغ عمرها 4 سنوات وجهت لي سؤالا عن سبب عدم تواجدي في المنزل وأنها محرومة من رؤيتها بجانبها، حينها قررت اعتزال الفن لفترة، ووجدت أن الأمر يستحق البقاء من أجل أسرتي".

وتابعت: "سفري إلى ألمانيا أبعدني أيضا عن الغناء لفترة طويلة قبل أن أعود منذ 4 سنوات"، مؤكدة أنها لن تقدم إلا أغاني وطنية أو دينية فقط حال عودتها، لأن عمرها لا يتناسب مع تقديم أغانٍ عاطفية.

وكانت حنان أشهر مطربة عربية للبوب، وكان مقررا لها أن تكون مطربة عالمية، وشاركت 3 ألبومات مع فرقة الأصدقاء وهم "خارج المنافسة" و"هنغنى" ومطلوب موظف" وحققت نجاحا كبيرا مع الفرقة، وقدمت أيضا مجموعة من الأغاني والألبومات بشكل منفرد من بينها: "رايقة، البسمة، بنوتة، حلوة، والشمس الجريئة".