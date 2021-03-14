أرز لبناني مدعوم في السويد.. غضب في وجه وزير الاقتصاد

انهالت الانتقادات على وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السبت بفيديو يظهر أكياس الأرز المدعوم (من الحكومة اللبنانية) داخل سوبرماركت في السويد وبسعر 13250 ليرة.

كما كثرت التعليقات على هذا المشهد، فكان بينها: "أهالي السويد بيتشكروك يا راوول نعمة عالرز المدعوم اللي عم ينباع عندهم!"، "يا عيب الشوم بس الناس عنا ميتة وهني عم يهربو المدعوم لبرا".

يأتي هذا بينما يعاني اللبنانيون من أزمة غذائية حادة وفقدان المواد المدعومة من المحلات والسوبرماركات.

وإثر تداول الفيديو الذي أثار غضب وسخط اللبنانيين، سارع نعمة للرد على حسابه في تويتر والتنصل من المسؤولية.

وقال في تغريدة الأحد: "توضيحاً لما يتم تداوله عن بضائع مدعومة موجودة خارج الأراضي اللبنانية، إن مراقبة التهريب ليس من صلاحية وزارة الاقتصاد والتجارة، بل من صلاحية الجمارك والقوى الأمنية، وقد سبق لنا أن أرسلنا كتاباً إلى الجهات المعنية حول آلية منع تصدير المواد الغذائية المدعومة".

يذكر أن لبنان شهد في العام الماضي انتفاضة شعبية ضد القادة السياسيين، وإفلاس الدولة والقطاع المصرفي، وشهد تفشي جائحة كوفيد-19. وفي 4 أغسطس 2020 وقع انفجار ضخم قتل 200 شخص ودمر أجزاء من العاصمة بيروت.

وكان انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت السبت إلى نحو 12500 ليرة مقابل الدولار بمثابة القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين شهدوا ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مثل حفاضات الأطفال والحبوب إلى نحو 3 أمثالها منذ بدء الأزمة.