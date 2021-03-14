شاهد.. القنصل الأميركي بالظهران على ظهر ناقة وسط الصحراء
حساب القنصلية وجه سؤالاً للمتابعين: من يعرف اسم ناقة الملك عبدالعزيز؟
في فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت القنصل الأميركي في مدينة الظهران السعودية، وهي على ظهر ناقة في وسط الصحراء وتتحدث عن مميزات الإبل.
من يعرف أسم ناقة الملك عبدالعزيز؟— U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) March 12, 2021
(رحمة الله)#الإبل #تراث_المملكة #رؤية_٢٠٣٠ #الشرقية #التبادل_الثقافي @F_BinHithleen @MOCHeritage @Turki_alalshikh @SaeedAlFar3ah @abinneheet pic.twitter.com/WebJp16RCq
وقالت نيكول مانز في مقطع بثه الحساب الرسمي للقنصلية الأميركية في الظهران على "تويتر"، إن "الإبل كانت وما زالت التراث الأول للسعودية، وعلى ظهورها أسس الملك عبد العزيز المملكة".
كما أرفقت القنصلية التغريدة، بسؤال عن اسم ناقة الملك عبد العزيز؟، ليجيب عدد كبير بأن اسمها كان "مصيحة" وهي ناقة المهمات الصعبة.
يشار إلى أن نيكول مانز تسلمت مهام عملها في المملكة في أغسطس الماضي، وسبق أن أثارت تفاعلا كبيرا بين السعوديين، عندما ظهرت في ديسمبر 2020 بالزي التقليدي السعودي، وعلقت حول تعلم الثقافة والتقاليد بالمملكة.
Guess who really enjoys learning about #Saudi #culture and #traditions! Who knows what this outfit is called?#الشرقيه_في _قلبي pic.twitter.com/FfDtbmuTva— U.S. Consulate General in Dhahran (@USAinDhahran) December 20, 2020