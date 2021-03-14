شاهد.. القنصل الأميركي بالظهران على ظهر ناقة وسط الصحراء

في فيديو أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت القنصل الأميركي في مدينة الظهران السعودية، وهي على ظهر ناقة في وسط الصحراء وتتحدث عن مميزات الإبل.

وقالت نيكول مانز في مقطع بثه الحساب الرسمي للقنصلية الأميركية في الظهران على "تويتر"، إن "الإبل كانت وما زالت التراث الأول للسعودية، وعلى ظهورها أسس الملك عبد العزيز المملكة".

كما أرفقت القنصلية التغريدة، بسؤال عن اسم ناقة الملك عبد العزيز؟، ليجيب عدد كبير بأن اسمها كان "مصيحة" وهي ناقة المهمات الصعبة.

يشار إلى أن نيكول مانز تسلمت مهام عملها في المملكة في أغسطس الماضي، وسبق أن أثارت تفاعلا كبيرا بين السعوديين، عندما ظهرت في ديسمبر 2020 بالزي التقليدي السعودي، وعلقت حول تعلم الثقافة والتقاليد بالمملكة.