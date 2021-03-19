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أين الرواتب؟.. لفتة غريبة من شركة مصرية في عيد الأم

عيد الأم
تعبيرية عن عيد الأم (istock)

أين الرواتب؟.. لفتة غريبة من شركة مصرية في عيد الأم

"سلموا الرواتب لأمهات الموظفين قبل آخر الشهر"

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دبي - العربية.نت

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في لفتة خاصة وطريفة قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق الشهيرة بمصر الاحتفال بعيد الأم، بإرسال رواتب موظفيها لأمهاتهم.

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في التفاصيل، قالت إدارة الشركة في بيان: "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما".

وأضافت: "بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن".

"امتناناً للأمهات"

بدروه، لفت محمد الأمير، مدير الشركة، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، أن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد فريق عمل الشركة البالغ عددهم نحو 14 شخصا، مضيفاً أنها كانت على سبيل المزاح ثم وافقت عليها إدارة الشركة.

وأشار إلى أنه وفي بداية الأمر، أبدى جميع الموظفين استغرابهم من الفكرة إلا أنهم قبلوا بها فيما بعد ولاقت قبولا.

إلى ذلك، نوه إلى أن ردة فعل الأمهات كانت مميزة جداً حيث عبروا عن فرحتهم بمعرفتهم رواتب أبنائهم.

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