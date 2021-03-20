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بماذا وعد السيسي سيدة التقته صدفة في الحديقة؟

Egyptian President Alsisi
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

بماذا وعد السيسي سيدة التقته صدفة في الحديقة؟

الحكومة كانت أحالت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى مجلس النواب

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دبي - العربية.نت

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خلال جولة تفقدية قام بها، الجمعة، على أحد المشاريع التنموية، بشر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مواطنة التقته صدفة حين كانت متواجدة بحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر.

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وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن بيان أصدره المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، التقت السيدة السيسي أثناء مروره لتفقد المكان، واستمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها عليه حول قانون الأحوال الشخصية.

فقد شرحت السيدة أنها وبسبب القانون محرومة من رؤية أحفادها، فأجابها الرئيس واعداً بأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديدة ستكون لصالح الأم والأهل، وقال: "حريصون على أن يخرج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، ويوفر التوازن بين كل الاعتبارات، الأم والأهل".

يذكر أن الحكومة المصرية كانت أحالت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في البلاد إلى مجلس النواب قبل أيام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية محلية، فإن الحكومة قدمت للبرلمان مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية حفل بعدد من التعديلات الجيدة، منها تغيير ترتيب الحاضنين وجعل الأب في المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة عشرة، ومنها تغريم الزوج الذي يتزوج بأخرى دون إبلاغ الأولى بمبلغ يتراوح ما بين 20 و50 ألف جنيه، أو الحبس ما لا يقل عن سنة، وكذلك معاقبة المأذون إذا لم يخطر الزوجة الأولى بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

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