.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شاب سوري ضحى بنفسه لينقذ رضيعاً جزائرياً

الشاب السوري الشهم فادي مدروني

شاب سوري ضحى بنفسه لينقذ رضيعاً جزائرياً

تعود القصة إلى انفجار اسطوانة غاز عند أحد الجيران مقابل غرفة فادي مدروني

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة شاب سوري، من مدينة دمشق، يبلغ من العمر 26 عاماً، مقيم بولاية وهران، توفي أثناء إنقاذه رضيعا من النيران.

ويعتبر فادي مدروني وحيد أهله، وعاملا بسيطا مقيما في الجزائر، بالتحديد ولاية وهران، يسكن في غرفة متواضعة بحي شعبي.

وتعود القصة إلى انفجار اسطوانة غاز عند أحد الجيران مقابل غرفة الشاب واشتعل البيت فهرب كل من في البيت، إلا أن الشاب السوري سمع الأصوات فخرج مسرعاً من غرفته ليعرف أن في داخل البيت المشتعل يوجد طفل عمره سنتان ولا أحد يستطيع أن يدخل ليخرجه من وسط الحريق.

وتابعت الصفحات "دخل الشاب فادي دون أي يتردد في وسط الحريق والدخان الكثيف والانفجارات، ليبحث عن الطفل، وبعد دقائق وجد الطفل وأخرجه وأنقذه حياته وسط اندهاش الجميع لنخوة وشهامة هذا الشاب السوري".

وأضافت الصفحات "لكن للأسف، الشاب فادي عنده مرض الربو ويعاني من ضيق في التنفس"، ما أدى إلى وفاته.

وأثار تصرف الشاب موجة من التعاطف والإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشطون أنه صورة جميلة عن سوريا وشعبها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق الكشف عن هوية مروع كولورادو.. وبايدن يعلق
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد