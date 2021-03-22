عاصفة قوية تسقط منزلا ومآذن 3 مساجد في محافظة مصرية

تسببت عاصفة قوية تعرضت لها عدة محافظات مصرية اليوم في سقوط منزل ومآذن 3 مساجد بمحافظة البحيرة شمال البلاد.

وأدت العاصفة لسقوط مآذن 3 مساجد ومنزل في عدة مناطق تابعة لقرية دست الأشراف في مدينة كوم حمادة التابعة للمحافظة دون إصابات.

من جانبه قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ والعاصفة التي تعرضت لها المحافظة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد باستمرارها.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت اليوم من سقوط أمطار خفيفة على عدد من مناطق الجمهورية ووجود أتربة ونشاط للرياح.

وقالت إن مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ستتعرض لعواصف ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.