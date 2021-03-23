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فيديو.. هكذا أنقذ تونسي دلفيناً متجمداً بعز البرد

دلفين في تونس
من الفيديو

فيديو.. هكذا أنقذ تونسي دلفيناً متجمداً بعز البرد

جره للمياه فلم يقوَ على السباحة.. خلع ملابسه غير أبهٍ ببرودة الطقس

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دبي - العربية.نت

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لم يأبه هذا الرجل التونسي بدرجة الحرارة الباردة على الشاطئ، لأن إنسانيته غلبت كل المشاعر حين وجد دلفيناً متجمداً على الرمل وأصر على إنقاذه.

فقد انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجلاً حاول مساعدة دلفين تجمد على شاطئ قليبية من محافظة نابل شمال تونس.

وحاول الرجل في المرة الأولى جرّ الدلفين إلى داخل المياه، إلا أن الأخير لم يقوَ على السباحة، فقام التونسي بخلع ملابسه وحمل الحيوان الأليف وسار به إلى داخل البحر، إلى أن استرجع قواه ومضى بعيداً.

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