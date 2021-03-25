.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في سابقة.. منح الدكتوراه لمتوفى رحل قبل مناقشتها في مصر

محمد ماضي شاهين

في سابقة.. منح الدكتوراه لمتوفى رحل قبل مناقشتها في مصر

ناقشت اللجنة العلمية في الكلية الرسالة رمزيا في حضور زوجته وأبنائه وأفراد أسرته

متابع الغاء المتابعة

القاهرة -أشرف عبد الحميد

نشر في: آخر تحديث:

في لفتة إنسانية وتحدث لأول مرة.. قررت جامعة مصرية منح درجة الدكتوراه لأستاذ بكلية التربية توفي قبل مناقشتها بنحو 4 أشهر.

وناقشت كلية التربية بجامعة طنطا شمال مصر صباح اليوم الخميس رسالة دكتوراه للأستاذ والباحث بالكلية محمد ماضي شاهين والذي رحل قبل 4 أشهر وقبل مناقشة رسالته.

ووافق الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة على الاقتراح المقدم من الدكتور مصطفى صادق وكيل كلية التربية على مناقشة رسالة الباحث والمقدمة تحت عنوان فلسفة وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم والتي كان قدمها للمناقشة العام الماضي ولكنه رحل قبل مناقشتها.

واجتمعت اللجنة العلمية في الكلية اليوم وناقشت الرسالة رمزيا وقررت منح درجة الدكتوراه للمتوفى تقديرا له ولرسالته العلمية في حضور زوجته و أبنائه وأفراد أسرته .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد