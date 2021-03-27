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"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر

المسنة المصرية التي طردها ابنها

"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر

كانت تستقل آخر عربة في القطار لرخص قيمة تذكرتها.. روت قصتها للعربية.نت

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القاهرة - أشرف عبدالحميد

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فيديو مؤلم من تلك الفيديوهات المنتشرة في حادث تصادم قطاري سوهاج، والذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات، أثار مشاعر المصريين.

كان الفيديو لمسنة مصرية عالقة في إحدى عربات أحد القطارين، وهي تصرخ مستغيثة تطالب بانتشالها، وتقول لأحد الأشخاص بلكنة صعيدية "طلعني .. يا ولدي".

وتبين أن السيدة المسنة تدعى سمرة الراوي، من مدينة نجع حمادي في محافظة قنا، تبلغ من العمر 60 عاما، وتعالج حاليا في مستشفى طهطا بسوهاج.

قصة السيدة المسنة مأساوية، بحسب ما روتها لـ"العربية.نت" من المستشفى، فقد استقلت القطار المتجه من نجع حمادي إلى القاهرة لتقيم عند أقاربها هناك، بعدما طردها ابنها من المنزل، وأصبحت بلا مأوى، حيث ساقها الحظ العاثر لتستقل القطار، وكادت تلقى حتفها في حادث التصادم لولا تدخل العناية الإلهية.

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كانت السيدة تستقل آخر عربة في القطار لرخص قيمة تذكرتها وهي العربة التي تعرضت للاصطدام من الخلف عند قرية الصوامع بسوهاج، وأصيبت بكدمات وما زالت تواصل العلاج حاليا في مستشفى طهطا.

لا تعلم سمرة الراوي ماذا سيكون مصيرها بعد اكتمال شفائها؟.. فيما كشف رواد مواقع التواصل من أبناء محافظة قنا أن ابنها وفور رؤيته لوالدته في حادث القطار فر هارباً من منزله ولا يعلم أحد أين اختفى.

كل أمنيات السيدة المصرية، وفق ما ذكرته لطاقم التمريض بمستشفى طهطا، أن تزور القاهرة مجدداً وتصلي في مسجد السيدة زينب الكائن بها، وتدعو فيه بالهداية لابنها وأن يعود لرشده.

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