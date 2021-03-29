بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة

عمت الفرحة في قناة السويس، خلال اللحظات الأولى لتحرك السفينة الضخمة "ايفر غيفن" وتعالت صيحات التكبير، تعبيرا على السرور لتحرير أحد أهم القنوات المائية حول العالم.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل اليوم الاثنين اللحظات الأولى لتحرك السفينة، التي يبلغ حجمها 3 مرات ملعب كرة قدم.

عـــــاش رجال هيئة قناة السويس pic.twitter.com/VbrRCTkFNS — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

فيما أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن محاولات تعويم السفينة تمت بالعمل من 4 اتجاهات.

كذلك، أفاد مراسل العربية بأنه تم استخدام 10 قاطرات في عمليات تعويم السفينة العملاقة.

حادثة سابقة

بالتزامن، انتشرت تقارير عن حادثة سابقة تعرضت لها نفس سفينة الحاويات التايوانية العملاقة هذه، فقد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنها اصطدمت بعبّارة صغيرة عام 2019، وفتح في حينه تحقيق جنائي، لكنه لم يتوصل إلى أي نتائج حاسمة بشأن مسؤولية القبطان.

ففي التاسع من فبراير 2019، اندفعت "إيفر جيفن" التي كانت في طريقها من الصين إلى روتردام، نحو سفينة "فينكينفيردر" التي يبلغ ارتفاعها 75 قدما، والتي كانت ترسو إلى جانب طوافة عائمة على طول نهر "إلبه" في إحدى ضواحي هامبورغ الألمانية، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.