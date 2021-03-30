.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد

الزوجة إسراء عماد

ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد

انتشرت صور لإسراء عماد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما دفع نيابة أول المنتزه بالإسكندرية للتحقيق في الواقعة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شغلت قضية الزوجة الجميلة، إسراء عماد، الرأي العام في مصر بعدما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي قصة ضربها المبرح من قبل زوجها.

وانتشرت صور لإسراء عماد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما دفع نيابة أول المنتزه بالإسكندرية للتحقيق في واقعة الاعتداء بعد نقلها إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.

الزوجة بعد الاعتداء عليها
الزوجة بعد الاعتداء عليها

وقامت النيابة العامة في مصر بإصدار قرار بإلقاء القبض على الزوج، حيث قررت حبسه وأحد أقاربه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالشروع في قتل زوجة المتهم الأول.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول، زوج إسراء عماد، والمتهم الثاني، أحد أقارب المتهم الأول، تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح أبيض، وهو السلاح المستخدم في الجريمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد