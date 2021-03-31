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تغريدة غامضة للجيش الأميركي.. هل تحتوي رمز إطلاق نووي؟

التغريدة المبهمة

تغريدة غامضة للجيش الأميركي.. هل تحتوي رمز إطلاق نووي؟

تمت مشاركة التغريدة الغريبة آلاف المرات قبل حذفها. واعتذرت القيادة الاستراتيجية عنها بعد ذلك وطلبت تجاهلها

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دبي - العربية.نت

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فوجئت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة للجيش الأميركي عبارة عن حروف وعلامات مبعثرة بلا معنى جاء فيها "l;;gmlxzssaw;".

واعتبر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي مازحاً أن هذه التغريدة معلومات سرية، مثل كلمة مرور أو رمز إطلاق نووي، تم تسريبها عن طريق الخطأ، حسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وتمت مشاركة التغريدة الغريبة آلاف المرات قبل حذفها. واعتذرت القيادة الاستراتيجية عنها بعد ذلك وطلبت تجاهلها.

وقال الضابط المسؤول عن حرية المعلومات في القيادة الاستراتيجية في بيان إن "مدير الحساب على (تويتر)، وأثناء وجوده في حالة عمل عن بعد، ترك للحظات حساب (تويتر) الخاص بالقيادة مفتوحاً دون مراقبة... واستغل طفله الصغير الموقف وبدأ باللعب بالمفاتيح، ولسوء الحظ ومن دون علم نشر هذه التغريدة".

وبعد نشر التغريدة بنصف ساعة، كتب مدير الحساب على "تويتر" اعتذاراً عن التغريدة جاء فيه: "أعتذر عن أي لبس... الرجاء تجاهل هذا المنشور"، وهو ما تسبب في مزيد من الحيرة لمستخدمي الإنترنت.

وبعدها، تم حذف التغريدتين من الحساب. وأكد مسؤول حرية المعلومات أنه "لم يتم اختراق حساب (تويتر) الخاص بنا".

وأظهرت التغريدة الغامضة في الحساب الرسمي للقيادة الاستراتيجية للجيش الأميركي مخاطر العمل من المنزل خلال الجائحة.

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