.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خالفت القوانين فخيّرت.. قصة خنساء سوريا في الأردن

اللاجئة السورية في الأردن (حسناء الحريري)

خالفت القوانين فخيّرت.. قصة خنساء سوريا في الأردن

"خيّرنا اللاجئة السورية بـ "الالتزام أو الرحيل.. لا الترحيل"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خلال الأيام الماضية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات السوريين صور لاجئة سورية مسنة في الأردن كانت فقدت أولادها جميعاً في الحرب السورية، وقالوا إن السلطات أصدرت قراراً بترحيلها إلى بلادها خلال مهلة محددة، وسط مخاوف على حياتها.

بسبب اللاجئين.. الأردن يطلب دعم المجتمع الدولي العرب والعالم بسبب اللاجئين.. الأردن يطلب دعم المجتمع الدولي

وبعد الضجة، نفى مصدر مطلع على القضية لوسائل إعلام محلية، الجمعة، الأنباء المتداولة حول ترحيل اللاجئة حسناء الحريري والمعروفة بلقب "خنساء حوران" بعدما فقدت عدداً من أبنائها وزوجها وأزواج بناتها في محافظة درعا جنوب سوريا أوائل أسابيع الحرب، مؤكداً أن الأردن الذي يستقبل حتى اليوم أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري لن يضيق بـ 3 أشخاص (حسناء ومعها ولداها)، كما أنه لم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين.

وأضاف المصدر أن بلاده "استضافت الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسمت معهم لقمة العيش وقامت بكل ما تستطيعه لضمان العيش الكريم لهم"، وفقا لقوله.

خالفت القوانين

إلا أن المصدر أشار حول قضية اللاجئة حسناء الحريري وما تم تداوله عبر مواقع التواصل، أن الأخيرة جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف، وقدمت لها السلطات كل العناية اللازمة، كما لم تجبرها يوماً على العودة، لكنها حذرتها مراراً من القيام بنشاطات غير قانونية تسيء للأردن.

اللاجئة السورية حسناء الحريري
اللاجئة السورية حسناء الحريري

وأضاف أنه وعندما استمرت السيدة بهذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها الاختيار بين التوقف عما تقوم به أو إيجاد وجهة أخرى للإقامة، نافياً إجبارها على العودة إلى سوريا.

إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للسوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم، مشدداً على رفض البلاد خرق القانون أو الإساءة للمصالح العليا والقيام بنشاطات تتعارض معها.

وأكد أن على كل من يريد الإقامة في الأردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها، وفق قوله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

قصة امرأة سادية عملت مع النازيين.. وحصدت آلاف الرؤوس قصة امرأة سادية عملت مع النازيين.. وحصدت آلاف الرؤوس
تصريح صاعق لمهاجم الكونغرس: الحكومة تطارد عقلي تصريح صاعق لمهاجم الكونغرس: الحكومة تطارد عقلي

الأكثر قراءة

بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره! بعد قتلها.. آخر كلمات قالها زوج ذكرى قبل انتحاره!
هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان هكذا سبب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس.. مسؤولان يشرحان
نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج نقود يمنية قد تحل أقدم الألغاز.. مجزرة طالت سفينة حجاج
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر! 12 علامة بجسمك تدل على أنه اكتفى من السكر!
جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!

قبل أن تذهب

الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح
الهند قد تتسبب بكارثة للدول الفقيرة بشأن اللقاح

اكتشف المزيد