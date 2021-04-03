كيس سكر يفجر خلافاً في لبنان.. فيديو عراك "مؤسف"

يستمر مسلسل التقاتل في لبنان على المواد والسلع المدعومة من الدولة، على وقع الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة.

وفي جديد فصول المسلسل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو يظهر عراكاً بين مواطنيْن في أحد محلات السوبر ماركات على شراء سكر مدعوم.

كما كثرت التعليقات على هذا المشهد المؤسف الذي تكرر في الفترة الماضية، فكان بينها: "يا عيب الشوم"، و"لو أُعلنت الحرب على الساسة الفاسدين لم ولن نصل إلى هذا الغليان في المحلات التجارية"، و"خسارة".

أزمة مالية طاحنة

يأتي هذا فيما يشهد لبنان أزمة مالية طاحنة تشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ويقف هذا البلد الصغير على شفا الانهيار في الوقت الذي يتشاحن فيه المتسوقون على البضائع ويغلق المتظاهرون الطرق وتغلق الشركات أبوابها.

والعام الماضي شهد لبنان انتفاضة شعبية ضد القادة السياسيين، وإفلاس الدولة والقطاع المصرفي، إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19. وفي 4 أغسطس 2020 وقع انفجار ضخم قتل 200 شخص ودمر أجزاء من بيروت.

إلى ذلك خسرت العملة أغلب قيمتها منذ أواخر 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.