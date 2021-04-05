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شاهد.. "هرج ومرج" بعد اقتحام محل لبيع الدواجن في إيران

لقطة من اقتحام المحل

شاهد.. "هرج ومرج" بعد اقتحام محل لبيع الدواجن في إيران

انتشرت في الآونة الأخيرة صور لطوابير طويلة من أجل الحصول على دجاجة واحدة

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دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور، تحت عنوان اقتحام محل لبيع الدواجن جنوب شرقي إيران، وسرقة الدجاج نتيجة نقصه الحاد في السوق وغلاء سعره.

وذكرت تغريدات أن سكان مدينة "نيكشهر" بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اقتحوا محلا لبيع الدجاج ونهبوا محتوياته، بعدما أصبحت هذه المادة الغذائية نادرة في السوق المحلية.

ونشر موقع "إندبندنت" بالنسخة الفارسية عبر "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عدداً من الرجال والنساء وهم يهاجمون محلا لبيع الدجاج، في ظل ارتفاع أسعاره وعدم توفره في الأسواق الأخيرة منذ عدة أشهر.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو وصور لطابور طويل من الإيرانيين، وهم يقفون في عدد من المدن من أجل الحصول على دجاجة واحدة لكل شخص بالسعر الحكومي.

ونقل الإعلام المحلي عن مسؤول بالمدينة أن هجوم المواطنين كان نتيجة انخفاض سعر الدجاج، وأن كافة من ظهروا في الفيديو دفعوا ثمن الدجاج عند خروجهم.

وفي الواقع، فإن الكثير من الإيرانيين باتوا غير قادرين على تأمين حاجياتهم كما كان قبل، وذلك نظراً لتدني القدرة الشرائية، في حين أن بعض أصناف الطعام قد باتت نادرة، والحصول عليها بات أمراً صعباً.

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